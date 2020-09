Real Madrid heeft een eerste zege geboekt in het nieuwe seizoen. De Koninklijke klopte Real Betis met 2-3, al ging dat niet zonder moeite. Courtois en co kwam en voor de rust op achterstand, maar zette dat in de tweede helft recht. Met een beetje hulp weliswaar, want er vielen enkele controversiële scheidsrechterlijke beslissing in het voordeel van de Madrilenen. Betis eindigde de match met z’n tienen, Sergio Ramos tekende voor de winning goal vanop de stip.