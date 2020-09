Real Madrid heeft andermaal weinig overschot, maar pakt wel tweede zege op rij

Het was alweer niet overtuigend wat Real Madrid op de mat legde, maar De Koninklijke heeft wel zijn tweede zege op rij beet. Thuis tegen Valladolid werd het 1-0.

Zoals bekend geen Eden Hazard in de selectie. De Rode Duivel leek op de terugweg en zat normaal in de kern, maar haakte woensdagmiddag af met een spierblessure aan het rechterbeen. Thibaut Courtois was gelukkig wel paraat en vatte post in doel.

Vooraan verraste Zidane door Luka Jovic naast Karim Benzema te posteren. De Serviër kende - onder meer door blessures - een moeilijk debuutseizoen in Madrid. Dat hij nog steeds zoekende is naar zijn plek in dit sterrenelftal, werd ook tegen Valladolid duidelijk.

Real Madrid beet zijn tanden lang stuk op de taaie bezoekers. Zidane greep in met het uur in zich en bracht in één klap drie nieuwe spelers tussen de lijnen, onder wie Vinicius Junior. De inbreng van de aalvlugge Braziliaan bleek een gouden zet, nog geen tien minuten na zijn intrede tekende hij voor de enige treffer van de match.

Real Madrid begint zo aan het seizoen met 7 op 9.