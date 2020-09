Invaller Yannick Carrasco kan eerste puntenverlies Atlético Madrid niet vermijden

Atlético Madrid heeft woensdag in zijn tweede competitieduel in Spanje voor de eerste keer puntenverlies geleden. Op bezoek bij promovendus Huesca bleef het 0-0. Yannick Carrasco viel op het uur in bij de Rojiblancos, die na twee speeldagen vier punten tellen in La Liga. Huesca zit na vier speeldagen aan drie punten.