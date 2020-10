Barcelona komt niet verder dan gelijkspel in flauwe topper tegen Sevilla

Barcelona en Sevilla hebben de punten gedeeld in de Spaanse topper van dit weekend. Beide teams scoorden één keer in de openingsfase, maar vonden de netten nadien niet meer: het werd 1-1. Barcelona en Sevilla blijven zo, samen met nog enkele andere clubs, op een gedeelde vijfde plek staan met 7 op 9.

Het was warempel Sevilla dat de eerste grote kans van de wedstrijd versierde en na 8 minuten al scoorde. Luuk de Jong pikte een verdwaalde bal op in het strafschopgebied en ramde het leer keihard tegen de touwen. Lang kon Sevilla echter niet genieten van de voorsprong, want ook de eerste echte kans van Barcelona was meteen raak: verloren zoon Philippe Coutinho zorgde in de tiende minuut voor de gelijkmaker.

?? | Philippe Coutinho scoort voor het eerst sinds zijn terugkeer naar FC Barcelona. ????#BarçaSevilla pic.twitter.com/kCHOugVlqg — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 4, 2020

Beide teams kregen in de rest van de eerste helft nog een paar kansjes. Griezmann en Messi misten allebei maar net voor Barcelona, bij de bezoekers vond Suso bijna het doel. De tweede helft bracht veel minder spektakel. Het bleef 1-1, al moest Sevilla-doelman Bono in de slotminuten nog heel attent zijn om een schot van de 20-jarige Trincao uit doel te houden.

Voor zowel Barcelona als Sevilla was het het eerste puntenverlies van het nieuwe seizoen in La Liga. Ze staan gedeeld vijfde met een 7 op 9, maar alle clubs boven hen - waaronder leider Real Madrid (10 punten) - hebben minstens één match meer gespeeld.