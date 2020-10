Yannick Carrasco doet de netten trillen voor Atlético Madrid, Luis Suarez bereikt nieuwe mijlpaal in La Liga

Atlético Madrid heeft na twee opeenvolgende gelijke spelen teruggeslagen in La Liga. De Madrileense club won met 0-2 op het veld van Celta de Vigo. Luis Suarez opende al vroeg de score met zijn 150ste doelpunt in de hoogste klasse, diep in de blessuretijd legde Rode Duivel Yannick Carrasco de eindstand vast.

Atlético Madrid nam een blitzstart bij Celta, want al na amper zes minuten stond het 0-1. Luis Suarez opende de score op aangeven van Sanchez. Daarmee bereikte de Uruguayaanse spits een bijzondere mijlpaal: zijn derde doelpunt in loondienst van Atlético was ook zijn 150ste in La Liga.

GOAL | Luis Suárez scoort z’n 150e goal in LaLiga! ??????°°#CeltaAtleti pic.twitter.com/QT6zvT4OjF — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 17, 2020

Voor Atlético was het nadien lange tijd uitkijken geblazen, want de 0-1 bleef tot de absolute slotfase op het scorebord staan. Carreira raakte in de eerste helft de paal voor Celta, aan de overzijde kregen zowel Suarez als spitsbroeder Diego Costa enkele uitstekende kansen. In de 95ste minuut was het de ingevallen Yannick Carrasco die toch nog voor de 0-2 zorgde: de Rode Duivel was prima gevolgd om een bal die op de lat afgeketst was toch nog binnen te koppen.

?? | Yannick Carrasco scoort z'n eerste doelpunt van het seizoen! ????#CeltaAtleti pic.twitter.com/4gLuji9G7d — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 17, 2020

Atlético Madrid is met 8 op 12 nu vierde in de stand in La Liga.