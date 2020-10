Ramos en Modric redden hachje Zidane in clásico

Het is geen clásico voor de geschiedenis geworden. Hoewel Zinédine Zidane er anders zal over denken. De trainer van Real Madrid ziet door deze zege de orde hersteld bij Real Madrid. Barcelona had niet moeten verliezen maar kon na de 1-2 achterstand geen vuist maken. Ronald Koeman heeft nog veel werk.

Het keerpunt viel in de tweede helft die niet het niveau van de eerste helft haalde. Nauwelijks nog kansen. Als het zo moeizaam gaat om kansen te versieren, dan worden duels beslist op stilstaande fasen. Iemand moet Barça-verdediger Lenglet het bestaan van de videoref eens uitleggen. De Franse verdediger ging aan het truitje van Sergio Ramos hangen. De scheidsrechter had het eerst niet gezien maar de VAR kwam ter hulp. Het was helemaal niet zo erg als de tuimeling die Ramos maakte. Een verdediger moet niet langer aan het truitje van een aanvaller gaan hangen. Ramos zette de strafschop uiteraard om. Die man mist nooit. In de slotfase was het Modric, op de bank begonnen ten voordele van Valverde, die uiterst kalm bleef na een misser van Barça-doelman Neto. De Kroaat trapte de 1-3 op het bord.

Goede eerste helft

Geen volk, geen beleving zou je denken. Maar dat was niet het geval. De eerste helft van Barcelona-Real Madrid was veel aangenamer dan verwacht. De beide grootmachten zitten niet in hun beste periode maar gingen er vol voor. Veel technische fouten, dat wel. Het ging evenwel op en neer wat het boeiend maakte.

Na vijf minuten was het al prijs. Busquets liet zijn rechtstreekse tegenstrever Valverde in de ruimte lopen en Benzema speelde hem perfect aan. De Uruguayaanse middenvelder schoot overhoeks de 0-1 binnen. Lang kon Real Madrid niet van die voorsprong genieten want drie minuten later stond het al 1-1. Messi keurig naar de doorspurtende Jordi Alba. De linksachter bracht voor en Ansu Fati tikte binnen. De 17-jarige aanvaller werd zo de jongste doelpuntenmaker ooit in de Clásico. Toch nog iets leuk te melden voor Barcelona. Courtois was kansloos op het schot dat van maximaal vijf meter voor hem vertrok.

Barcelona werd dan even baas maar Real Madrid nam na het halfuur weer over. De ploegen ontlopen elkaar op dit moment niet veel. Courtois had de beste redding van de wedstrijd in petto op een poging van dichtbij van Messi. De Argentijn draaide zich keurig vrij, dacht in de korte hoek te besluiten maar dat had de Belgische nummer één in de gaten. Hij redde knap. Aan de overkant was ook Neto attent toen Benzema van kortbij mocht aanleggen. De redding was niet zo moeilijk als die van Courtois.

Geen vuist van Barcelona

Na de rust ging de amusementswaarde naar beneden. Er kwamen nog nauwelijks kansen, zelfs nauwelijks kansen op kansen. Ansu Fati trapte voorlangs en Coutinho kopte in kansrijke positie in het zijnet. Dat was het wat Barcelona betreft. Na de 1-2 van Ramos kwam er geen slotoffensief van de thuisploeg en dat was best teleurstellend. Ronald Koeman gooide nog wel Griezman - op de bank ten nadele van de 17-jarige Pedri - in de strijd. De Fransman raakte nauwelijks een bal. Dembélé en Braithwaite werden er ook nog ingegooid maar ook zij brachten niets voor elkaar.

Het was integendeel Real Madrid dat had moeten scoren. Toni Kroos mocht het twee keer van dichtbij proberen. Geen goal. Ook de immer reddende engel Ramos bleef in die slotfase verrassend genoeg in gebreke. Zijn volley werd door Neto uit zijn doel gered. Het was de aanloop tot het nekschot door Modric. Vanwege de efficiëntie een verdiende zege voor Real Madrid.