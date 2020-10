Vier goals in vier dagen: wonderkind João Félix toont andermaal indrukwekkende traptechniek

João Félix heeft zijn seizoenstart bij Atlético Madrid niet gemist. Nadat hij woensdag al twee keer scoorde in de met 3-2 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Red Bull Salzburg, was Félix nu ook in de competitiematch tegen Osasuna goed voor twee doelpunten. Het werd 1-3 voor los Colchoneros.

Vooral de tweede goal van het 20-jarige Portugese wonderkind was een pareltje. Félix schoot het leer van net buiten de zestien voorbij Osasuna-doelman Herrera. Na een matig eerste seizoen bij Atlético waarin Félix slechts negen keer scoorde in 36 wedstrijden, is de miljoenenaankoop nu dus helemaal vertrokken. In acht wedstrijden was hij al goed voor vijf goals en twee assists.

Bekijk hier zijn twee doelpunten tegen Sevilla: