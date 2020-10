Barcelona op de dool in competitie: Catalanen kunnen voor vierde opeenvolgende wedstrijd niet winnen

Barcelona is op het veld van Alaves niet verder dan een 1-1 gelijkspel gekomen. Antoine Griezmann wiste in de tweede helft de openingstreffer van Alaves uit, maar verder kwam Barça niet. Zelfs een numerieke meerderheid gedurende een half uur na rode kaart bij de thuisploeg kon niet baten. Het is voor Barcelona al de vierde competitiewedstrijd op rij die niet gewonnen wordt. Ronald Koeman past maar beter op zijn tellen.

Barcelona stond na de verloren Clasico tegen Real Madrid pas twaalfde in La Liga (weliswaar met twee matchen minder gespeeld). Na vijf wedstrijden had de Blaugrana slechts 7 op 15. Om niet helemaal in een crisis verzeild te raken, was het tegen Alaves dus van moeten voor Messi en co. Net voor het kwartier was het bijna meteen raak voor Barça, maar de jarige Ansu Fati besloot net naast. Even later was Fati daar opnieuw, maar hij koos om op Griezmann af te leggen in plaats van zelf zijn kans te gaan.

Ook via een stilstaande fase lukte het niet voor Barcelona. Een vrije trap van Lionel Messi werd van de lijn gekeerd. Op het half uur viel de goal uiteindelijk aan de overkant. Na een terugspeelbal ging Neto, de vervanger van de geblesseerde Ter Stegen, aan het blunderen. De goalie liet het leer door zijn benen gaan, waardoor Luis Rioja de bal maar binnen hoefde te tikken. Barça 1-0 achter, Ronald Koeman zuchtte eens diep.

Niet veel later had Barcelona wel een penalty moeten krijgen. Frenkie de Jong kreeg in een luchtduel een stevige duw te verwerken, maar scheidsrechter noch VAR grepen in.

Aan de rust greep Koeman wel in. Exit Dembélé, Busquets en Lenglet. Enter Trincão, Pjanic en Pedri. Niet dat de wissels veel beterschap brachten. Barça dreigde wel sporadisch, maar kwam niet tot scoren. Al moesten de Catalanen nog niet meteen wanhopen. Na een tweede gele kaart voor Jota moest Alaves nog een half uur met tien verder. En dat had meteen zijn invloed. Antoine Griezmann kreeg prompt het leer na balverlies van de thuisploeg. De Fransman bracht Barça met zijn eerste doelpunt van de competitie langszij met een subtiel lobje.

Tien minuten later scoorde Griezmann zijn tweede van de avond na een heerlijke crosspass van Frenkie de Jong, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel van assistgever Trincão. Ook Lionel Messi, die niet bepaald zijn dagje kende, zag nog een late goal afgekeurd wegens buitenspel. Hierna volgde nog een heel slotoffensief, maar Alavas-doelman Pacheco stond telkens pal.