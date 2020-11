João Félix met twee doelpunten en een assist andermaal grote uitblinker in makkelijke zege Atlético Madrid

Atlético Madrid, nog steeds zonder een geblesseerde Yannick Carrasco, had zaterdagavond geen kind aan FC Cadiz. Het won makkelijk met 4-0. Het Portugese wonderkind João Félix was de grote uitblinker met twee doelpunten en een assist.

Atlético kwam al vrij snel op voorsprong via tienersensatie João Félix. Na miscommunicatie tussen Cadiz-doelman Ledesma en verdediger Akapo kwam de bal bij Marcos Llorente, die het overzicht bewaarde en de bal op het hoofd van Félix schilderde.

Halverwege de eerste helft kroop assistgever Llorente in de rol van afwerker. Na flauw verdedigen van Cadiz schoot de Spaanse flankspeler de 2-0 in de korte hoek.

Na de koffie ging Atlético gewoon door op zijn elan. Ook Luis Suarez pikte zijn doelpuntje mee. Er werd nog angstvallig gewacht op de VAR, maar die oordeelde dat de Uruguayaan net geen buitenspel stond.

In de blessuretijd lukte João Félix nog zijn tweede van de avond na een heerlijke assist van Ángel Correa. Voor de jonge Portugees van 126 miljoen is het al zijn zesde doelpunt in vier wedstrijden.

Atlético Madrid wint zijn laatste vier competitiewedstrijden en komt op gelijke hoogte van leider Real Sociedad. Real Madrid, dat zondag nog speelt tegen Valencia, volgt op één punt, Barcelona kijkt tegen een achterstand van zes punten aan.

