Yannick Carrasco schiet Barcelona verder het sukkelstraatje in: Catalanen kunnen andermaal niet winnen in competitie

Ai ai Barcelona. In acht competitiewedstrijden hebben de Catalanen nog maar drie keer kunnen winnen. Zaterdagavond leed het zelfs al de derde nederlaag van het seizoen. Het ging na een flater van doelman Ter Stegen met 1-0 de boot in tegen Atlético Madrid. Yannick Carrasco zorgde voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Bij Atlético geen Luis Suarez. De Uruguayaanse spits staat langs de kant met corona en miste zo de confrontatie met de club waarvoor hij zeven jaar doelpunten maakte. Barça moest het dan weer stellen zonder Ansu Fati en Sergio Busquets. Wel (opnieuw) van de partij: Yannick Carrasco. De Rode Duivel was een aantal weken buiten strijd met een spierblessure maar stond nu meteen weer in de basis.

In de eerste helft acteerde Barcelona zoals het al een heel seizoen speelt in de competitie: matig. De Catalanen voetbalden amper kansen bij elkaar, Atlético deed dat wel. Het dreigde onder meer via Marcos Llorente en tweemaal Saul Niguez. In de laatste minuut van de blessuretijd viel dan toch de verdiende openingstreffer voor de thuisploeg. Angel Correa stuurde Yannick Carrasco diep. Marc-André ter Stegen zag het gevaar in en kwam wel héél ver uit zijn doel. De Duitse doelman miskeek zich echter compleet en Carrasco schoot de 1-0 van buiten de zestien binnen.

Na de rust kwam Barça wat beter voor de dag, maar op het uur kreeg het een nieuwe domper te verwerken. Geen nieuw tegendoelpunt, wel een blessure van Gerard Piqué.

Daarna ging het weer naar af bij de Catalanen. Antoine Griezmann stond meer buitenspel dan dat hij acties op poten zette. En Lionel Messi? Die stond bij momenten ongeïnteresseerd te voetballen. Messi zit na tien speeldagen nog maar aan één veldgoal. Barcelona zelf bakt er dit jaar ook niet veel van. De Blaugrana staan pas tiende en volgen op negen punten van de twee leiders, Atlético en Real Sociedad. De ploeg van Adnan Januzaj komt zondag nog wel in actie.