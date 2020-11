Eden Hazard begint na coronabesmetting meteen weer in de basis bij Real Madrid

Eden Hazard start na zijn coronabesmetting meteen in de basiself bij Real Madrid, dat het vandaag opneemt tegen Villarreal, met een tweede plaats voorlopig de seizoensrevelatie in La Liga. Hazard stond de afgelopen interlandperiode op het punt om zijn eerste wedstrijd in meer dan een jaar voor de Rode Duivels te spelen, maar corona gooide roet in het eten. Eerder deze week hervatte Hazard de groepstrainingen weer na een negatieve coronatest. Na twee groepstrainingen acht Zinédine Zidane de 29-jarige winger dus klaar voor een basisplaats.

Eerder dit seizoen mistte Hazard nog de competitiestart door een spierblessure. Eind oktober maakte hij dan met een doelpunt een geslaagde comeback tegen Huesca, waarna hij weer aan de kant stond door Covid-19. Real Madrid, dat momenteel vierde staat, hoopt met een overwinning op het veld van Villarreal weer voorin het klassement aansluiting te vinden.

Eder Militao en Casemiro, die net als Hazard de voorbije weken in quarantaine zaten met een coronabesmetting, zitten nog niet in de wedstrijdselectie. Centraal achterin kiest Zidane voor Raphaël Varane en Nacho. Sergio Ramos is niet speelklaar, Varane neemt zijn aanvoerdersband over. In doel staat Thibaut Courtois.