Messi eert Maradona bij FC Barcelona met goal en truitje, ook wereldgoal Griezmann in belangrijke zege

FC Barcelona heeft een makkelijke 4-0 zege tegen CA Osasuna gepakt. De blaugrana rekenden onder meer op een uitstekende Lionel Messi, die zijn grote idool Diego Maradona kon eren met een doelpunt.

Osasuna kwam op een interessant moment naar het lege Camp Nou, want Barça verkeert in een zeer matige vorm. De vorige vijf wedstrijden in La Liga kon maar één keer gewonnen worden door de jongens van coach Ronald Koeman. Na een halfuurtje kwam echter de ontnuchtering voor de bezoekers: Martin Braithwaite opende de score. Een dikke tien minuten later verdubbelde Antoine Griezmann de score. Met een wereldgoal via een heerlijke volley.

Philippe Coutinho scoorde ook nog eens een goaltje voor Barça, maar intussen broedde Messi nog steeds op een eerbetoon op zijn idool Maradona. Eerst scoorde Francisco Trincao nog, maar het feestje ging na tussenkomst van de VAR niet door. Messi dribbelde zich met nog twintig minuten te gaan met spreekwoordelijk gemak voorbij enkele tegenstanders en mikte met zijn heerlijke linker de bal even prachtig in de verste hoek. De Argentijn vierde met zijn ploegmakkers en trok toen zijn truitje uit. Daaronder droeg hij en truitje van Newell’s Old Boys, met het nummer tien van Maradona.