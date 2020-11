Eden Hazard moet alweer geblesseerd naar de kant bij Real Madrid

Alweer pech voor Eden Hazard. De Rode Duivel van Real Madrid moest al na een half uur spelen tegen Alaves geblesseerd naar de kant. Opnieuw een domper voor de creatieve winger, die dit seizoen al te maken kreeg met een spierblessure en een coronabesmetting.

Volgens de Spaanse krant AS zou een eerste scan wijzen op een spierprobleem in de rechterdij. Zondag en maandag zouden er bijkomende MRI-scans gedaan worden om de exacte omvang van de blessure te bepalen.

Hazard zou de blessure opgelopen hebben nadat hij in de 25ste minuut een sprint trok. Een paar minuten daarna stapte de Rode Duivel van het veld en trok hij rechtstreeks naar de kleedkamer, in gezelschap van een Madrileens arts.

Horrorseizoen

Door de nasleep van een enkelblessure moest Hazard het seizoensbegin van Real van aan de zijkant volgen. Als de Rode Duivel dan eindelijk klaar lijkt voor zijn comeback, gooit een spierblessure roet in het eten. Pas eind oktober maakt hij in de Champions League-wedstrijd tegen Mönchengladbach zijn wederoptreden. Een week later mag Hazard in de competitie ook starten tegen Huesca en hij is er zelfs goed voor een doelpunt.

Maar dan gaat het opnieuw mis. Op 7 november, net voor de interlandperiode, raakt bekend dat Hazard besmet is met het coronavirus. Een streep door de rekening van Roberto Martinez, die zijn aanvoerder voor het eerst sinds een jaar opnieuw bij de nationale ploeg dacht te verwelkomen. Na een quarantaine van twee weken staat Hazard opnieuw op het veld. Hij speelt in de competitie tegen Villarreal en in de Champions League is hij tegen Inter goed voor een doelpunt. Bij zijn derde opeenvolgende basisplaats, zaterdagavond tegen Alaves, gaat het dus opnieuw mis voor de Rode Duivel. Of hoe het niet het seizoen is van Hazard.