Yannick Carrasco helpt Atlético Madrid met assist aan zege tegen Elche

Koploper Atlético Madrid heeft zaterdag een 3-1 zege geboekt tegen Elche in La Liga. Yannick Carrasco, die goed was voor een assist, stond bij Atlético 66 minuten op het veld.

Met treffers vlak voor de pauze en net voor het uur bezorgde Luis Suarez (41., 58.) de thuisploeg een 2-0 voorsprong. De tweede treffer had de Uruguayaan te danken aan Carrasco, hij duwde de voorzet van de Rode Duivel van dichtbij binnen. Lucas Boyé (64.) zorgde even later opnieuw voor spanning in de wedstrijd. Maar na de penaltygoal van Diego Costa (80.) had het team van Diego Simeone dan toch zijn schaapjes op het droge.

Atlético loopt in de stand drie punten uit op eerste achtervolgers Real Sociedad, dat wel twee wedstrijden meer heeft gespeeld, en Real Madrid, dat één match meer op de teller heeft. Elche is veertiende.