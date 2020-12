Lionel Messi evenaart onhaalbaar gewaand record van Pelé met bizar kopbaldoelpunt

Lionel Messi heeft zaterdagavond in de thuismatch tegen Valencia voor een unieke prestatie gezorgd. De Argentijn scoorde op slag van rust zijn 643ste doelpunt voor Barcelona, waarmee hij het record van meeste doelpunten voor één club geëvenaard heeft. Dat stond voorheen op naam van de legendarische Braziliaan Pelé, die voor Santos 642 keer scoorde.

Messi kreeg op slag van rust een unieke kans om het record te breken toen Barcelona een penalty toegewezen kreeg. De Argentijn miste zowaar, maar in de rebound kreeg Messi nog een tweede kans toen hij de bal via Paulista weer bij zich kreeg. De Vlo werkte zowaar met de kop af: doelpunt 643 voor Barcelona was een feit.

?? | Een opmerkelijk einde van de eerste helft in Camp Nou, maar Messi maakt alsnog gelijk! ??#BarçaValencia pic.twitter.com/xSep7YpNxC — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 19, 2020

Na het doelpunt van Messi stond het bij de rust 1-1, want Valencia was eerder op voorsprong gekomen via Diakhaby. Araujo (Barcelona) en Gomez (Valencia) scoorden in de tweede helft nog, waardoor de eindstand 2-2 werd. Barcelona is zo voorlopig vijfde met 21 punten. Dat zijn er 8 minder dan Atlético Madrid, dat één match minder gespeeld heeft en eerder op de dag won van Elche.

