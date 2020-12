Real Madrid terug op gelijke hoogte met leider Atlético Madrid na vroege goals bij Eibar

Real Madrid en Atlético Madrid delen opnieuw de koppositie in La Liga. Atlético had die weer alleen in handen na de zege bij Elche zaterdag, maar ook stadsrivaal Real knoopte aan met de overwinning. Het werd 1-3 op het veld van Eibar. Atlético Madrid moet wel nog 2 wedstrijden inhalen.

Real Madrid kende een droomstart in Eibar, want al na amper zes minuten kwam De Koninklijke op voorsprong. Was getekend: Karim Benzema, die via de voet van Eibar-goalie Dmitrovic de 0-1 binnenschoot.

Nog voor het kwartier verdubbelde Real Madrid de voorsprong. Opnieuw speelde Benzema een belangrijke rol: de Franse spits bediende deze keer teammakker Luka Modric, die de 0-2 in het dak van het doel ramde. Deze keer zat keeper Dmitrovic er met de hand bij, maar opnieuw dwarrelde de bal binnen. Twee minuten later stond het zelfs bijna 0-3: Benzema kopte nipt naast.

Toch kon Real Madrid niet volledig op de lauweren rusten, want Eibar scoorde net voor het halfuur de aansluitingstreffer. Die kwam er via Kike, die de 1-2 op heerlijke wijze binnen krulde.

In het resterende uur scheelde het een paar keer weinig. Een doelpunt van Benzema werd afgekeurd voor buitenspel en Eibar kreeg een penalty voor een vermeende handsbal van Sergio Ramos, maar na tussenkomst van de VAR kwam er toch geen elfmeter. Pedro Bigas kreeg in de extra tijd nog een ultieme kans voor Eibar, maar miste. De thuisploeg kreeg zelfs nog helemaal het deksel op de neus, want Lucas maakte er op de counter 1-3 van. Benzema gaf opnieuw de assist.

Thibaut Courtois stond bij de bezoekers tussen de palen, de geblesseerde Eden Hazard ontbrak.

In de stand heeft Real Madrid nu 29 punten en deelt het de leidersplaats met stadsgenoot Atlético, dat wel 2 matchen minder gespeeld heeft. Het gat met grote rivaal Barcelona bedraagt 8 punten, dat ook nog een inhaalwedstrijd tegoed heeft.