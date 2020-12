Yannick Carrasco bezorgt leider Atletico drie belangrijke punten tegen Getafe met knappe assist

Koploper Atlético Madrid heeft woensdag Getafe met 1-0 verslagen op de 16e speeldag in La Liga. Yannick Carrasco, die 90 minuten op het veld stond, schilderde in de 20e minuut een vrije trap op het hoofd van Luis Suarez. De Uruguayaanse aanvaller knikte zijn achtste treffer van het seizoen tegen de netten.

In de stand staat Atlético bovenin met 35 punten. Stadsgenoot Real is tweede met 32 punten en één wedstrijd meer gespeeld. De Koninklijke krijgt later op de avond nog een uitduel tegen Elche voorgeschoteld. Getafe staat met 17 punten op de 14e plaats.