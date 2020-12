Real Madrid recupereert Eden Hazard, maar blijft tegen Elche steken op gelijkspel

Real Madrid heeft woensdag 1-1 gelijkgespeeld bij promovendus Elche op de 16e speeldag in La Liga en verzuimt zo opnieuw naast stadsgenoot Atlético aan de leiding te komen. Real-coach Zinédine Zidane liet Eden Hazard invallen in de 77e minuut, hij pakte zijn eerste speelminuten sinds eind november. Thibaut Courtois kon zijn netten niet schoon houden in zijn 100e wedstrijd voor De Koninklijke.

De Madrilenen waren na 13 minuten dichtbij de 0-1. De pegel van Marcelo spatte uiteen op de onderkant van de lat. Zes minuten later was het dan toch prijs. Opnieuw de lat weerhield Asensio van een goal, maar in de herneming kon Luka Modric het leer tegen de touwen koppen.

Zeven minuten ver in de tweede helft trok Carvajal Boyé neer in de zestienmeter. Courtois kreeg tegenover zich Fidel, die de doelman van de Rode Duivels verschalkte: 1-1. Iets voorbij het uur ontsnapte Real aan de 2-1, Boyé trapte de bal op de paal.

Eden Hazard mocht in de 77e minuut invallen voor Lucas Vázquez. Voor de aanvoerder van de Rode Duivels waren het zijn eerste minuten sinds hij eind november in het duel tegen Alaves na 28 minuten naar de kant moest met een spierblessure in het dijbeen. De recordaankoop van de Madrilenen had pas even voordien zijn rentree gemaakt na een coronabesmetting.

Knappe save Courtois

Hazard slaagde er niet in zijn stempel te drukken op het slot van de partij, waarin Real geen aanspraak kon maken op de zege. Courtois pakte in de blessuretijd nog uit met een save op een vrije trap van Verdú.

Real zag een einde komen aan een reeks van vijf competitiezeges op rij en volgt nu met 33 punten op twee eenheden van leider Atlético. Het team van Yannick Carrasco, eerder op de dag met 1-0 te sterk voor Getafe, heeft wel twee wedstrijden minder gespeeld. Elche staat met 16 punten op de 15e plaats.