Lucas Vazquez en Asensio bezorgen Real Madrid overwinning met elk goal en assist, Eden Hazard valt opnieuw in

Real Madrid heeft na een gelijkspel eerder deze week opnieuw kunnen winnen. Het won in eigen huis met 2-0 van Celta, de nummer acht in Spanje. Eden Hazard mocht na zijn spierblessure opnieuw invallen van Zinédine Zidane, maar kon zich niet laten opmerken met een dribbel of beslissende pass.

Mits winst zou Real voor minstens één dag over stadsgenoot Atlético naar de eerste plaats in La Liga springen. De Koninklijke kon alleszins niet beter van start gaan. Na een perfect uitgevoerde counter kopte Lucas Vazquez op aangeven van Marco Asensio de openingstreffer al na vijf minuten tegen de netten. Verder noemenswaardig doelgevaar viel er niet te noteren bij beide ploegen in de eerste helft.

Bij het volgende doelpunt van Real waren de rollen omgekeerd. Na een goede interceptie van Luka Modric kwam de bal bij Lucas Vazquez. Deze laatste speelde de bal tot bij Asensio, die met zijn eerste goal van het seizoen Real overtuigend op een dubbele voorsprong schoot.

Real Madrid-Celta 2-0. Video: Eleven Sports

Na 74 minuten liet Real-coach Zinédine Zidane Eden Hazard invallen voor doelpuntenmaker Asensio. De tweede invalbeurt voor Hazard deze week, nadat hij afgelopen woensdag tegen Elche zijn eerste speelminuten verzamelde na een zoveelste blessure. De aanvoerder van de Rode Duivels kon in het kwartier dat hij kreeg echter geen potten breken. Volgende week krijgt hij mogelijk een nieuwe kans op bezoek bij Osasuna.

Real Madrid komt dankzij de zege voorlopig alleen aan de leiding in La Liga met 36 punten. Atlético Madrid, dat één punt minder telt, speelt morgen nog tegen Alaves en kan bij winst opnieuw haasje-over doen met stadsgenoot Real. Celta is twaalfde.