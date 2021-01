Invaller Adnan Januzaj kan bij rentree Real Sociedad niet aan punten helpen bij Sevilla

Real Sociedad heeft zaterdagnamiddag op de achttiende speeldag in La Liga met 3-2 verloren op het veld van FC Sevilla.

Sneeuwstorm Filomena teistert Spanje momenteel, maar Sevilla is de hoofdplaats van de zuidelijke autonome regio Andalusië en daar stijgt het kwik tijdens de dag ver genoeg boven het vriespunt waardoor er probleemloos gevoetbald kon worden in het Estadio Ramon Sanchez Pizjuan.

Na een knotsgekke start stond er na veertien minuten al 2-2 op het scorebord. Youssef En-Nesyri (4. en 7.) had de thuisploeg twee keer op voorsprong gebracht, maar via Diego Carlos (5.) en Alexander Isak (14.) kwamen de bezoekers uit San Sebastian telkens langszij. Het overwicht was wel voor de thuisploeg, die op de counter levensgevaarlijk is. De tweede helft was nog maar pas afgetrapt toen topschutter En-Nesyri er met zijn derde van de namiddag 3-2 van maakte, meteen ook de eindstand in Sevilla. Ook de een kwartier voor tijd ingevallen Adnan Januzaj kon daar niets meer aan veranderen.

Voor de twaalfvoudige Rode Duivel waren het de eerste speelminuten sinds medio december, toen hij tegen FC Barcelona uitviel met een spierblessure in het bovenbeen. Tijdens zijn afwezigheid gingen de resultaten van de Basken zienderogen achteruit, met amper één zege in vier wedstrijden. Daardoor is de club in vrije val in het klassement. Door de nederlaag van zaterdag worden ze op de vijfde plaats bijgebeend door Sevilla, dat evenwel drie wedstrijden minder gespeeld heeft.