Lionel Messi en Antoine Griezmann schieten FC Barcelona voorbij Granada

Twee goals van zowel Lionel Messi als Antoine Griezmann hebben FC Barcelona een makkelijke overwinning bezorgd tegen Granada. De blaugrana staan met de zege nu derde in de stand.

Granada is bezig aan een uitstekend seizoen in La Liga, met een zevende plaats net buiten de Europese plaatsen in Spanje. Maar tegen Barça moest het toch de wet van de sterkste ondergaan. Antoine Griezmann scoorde de openingsgoal, met een gelukje. De pass van Sergio Busquets was niet voor hem bedoeld, maar belandde via een Granada-speler bij hem en hief zo de buitenspelval op.

?? | De scheidsrechter keurt het doelpunt van Griezmann goed. De juiste beslissing volgens jullie? ??#GranadaBarça pic.twitter.com/9XTyQX31Ff — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 9, 2021

Na een dik halfuur was het Messi-moment aangekomen. Hij kreeg de bal net voor de zestien, treuzelde zoals enkel hij dat kan en mikte de bal vervolgens heerlijk naast de paal. De Argentijn deed het er doodeenvoudig uit zien.

?? | Wie heeft je verteld dat Leo Messi verleden tijd is? ??#GranadaBarça pic.twitter.com/UQiPrOCgxn — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 9, 2021

Eentje is geentje, zeker voor De Vlooi. Dus amper een handvol minuten later plaatste hij zich achter de bal voor een vrijschop op een ideale locatie. De muur sprong, de bal ging onder hen door en de 0-3 stond kurkdroog op het bord. De 0-4 van Griezmann even later gooide alles helemaal op slot.

?? | Leo Messi deelt de lakens uit vanavond! ??#GranadaBarça pic.twitter.com/US3MqfXorj — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 9, 2021

Daarna was het tijd voor Barcelona-coach Ronald Koeman om Messi en Frenkie de Jong rust te geven. Barcelona is door de ruime overwinning voorlopig derde in La Liga, terwijl Granada op de zevende plaats blijft staan.