Eden Hazard start eindelijk weer in de basis, maar Real Madrid blijft in de sneeuw op brilscore steken tegen voorlaatste

Eden Hazard is zaterdagavond tegen Osasuna voor het eerst sinds 28 november vorig jaar in de basis gestart bij Real Madrid. De Rode Duivel kon tegen de voorlaatste echter niet het verschil maken: het werd 0-0. Hazard werd na 75 minuten naar de kant gehaald, Thibaut Courtois stond de hele match tussen de palen.

Hazard liep eind november in de match tegen Alaves een spierblessure op aan de rechterdij. In de vorige twee competitiematchen tegen Elche en Celta mocht Hazard al telkens een kwartiertje meespelen, nu mocht hij dus aan de match beginnen. Maar voor de wedstrijd kon starten, moest het terrein in Pamplona eerst sneeuwvrij gemaakt worden. In het noorden van Spanje sneeuwde het hevig door storm Filomena.

De wedstrijd kon om 21 uur gewoon beginnen, terwijl de sneeuw onverstoord uit de hemel bleef dwarrelen. Hazard toonde zich gretig, maar zijn acties kenden wisselend succes. En gescoord werd er ook niet. Het meeste gevaar kwam wel van de bezoekers, maar dat leidde niet tot een schot op doel: het is de eerste keer dit seizoen dat dat Real Madrid overkwam. Thibaut Courtois moest intussen amper werk opknappen in het Madrileense doel.

Kort na het uur kwam Real Madrid dan toch op voorsprong. Karim Benzema maakte er met een frommelgoal 0-1 van, maar lang duurde dat feestje niet: de lijnrechter stak de vlag de hoogte in. Buitenspel, en dus bleef het 0-0.

Na 75 minuten mocht Hazard van coach Zinédine Zidane gaan rusten. Benzema scoorde in extremis dan toch nog de 0-1, maar net zoals een halfuurtje eerder werd de treffer van de Fransman afgekeurd wegens buitenspel. Het bleef dus 0-0 in Pamplona.

Real Madrid blijft in de stand tweede op 1 puntje van stadsgenoot Atlético, dat wel nog 3 inhaalwedstrijden moet spelen en dus nog flink kan uitlopen. Barcelona is derde en heeft drie punten minder dan Real. Osasuna blijft negentiende en voorlaatste.