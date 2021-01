Atlético Madrid wint dankzij treffer jarige Luis Suarez al zevende wedstrijd op rij en staat zo nog steviger aan de leiding in La Liga

Atlético Madrid is goed op dreef in La Liga. Met een 3-1 overwinning tegen middenmoter Valencia boekte het zondagavond al een zevende competitiezege op rij. Joao Félix, Luis Suarez en Angel Correa zorgden voor de doelpunten. Yannick Carrasco speelde de hele wedstrijd bij Atlético.

Valencia kwam na tien minuten op voorsprong. Uros Racic klopte doelman Jan Oblak met een ronduit schitterend schot vanop afstand. Nota bene zijn eerste goal voor Valencia.

GOLAZO | Wat een fantastische trap van Uros Racic! ????#AtlétiValencia pic.twitter.com/SrO1eXvY1A — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 24, 2021

Halverwege de eerste helft hing Joao Félix de bordjes gelijk. De Portugese sensatie duwde een hoekschop aan de tweede paal fraai binnen: 1-1. Het zesde competitiedoelpunt al voor Félix in zijn debuutseizoen bij Atlético. Daarnaast laat hij ook al vier assists noteren in La Liga.

Ook in de tweede helft werd er na tien minuten gescoord. Deze keer niet Valencia, maar wel Atlético, waar de jarige Luis Suarez vanuit een moeilijke hoek zijn twaalfde van het seizoen maakte. Joao Félix kroop deze keer in de rol van assistgever.

?? | Luis Suarez viert z'n verjaardag met een doelpunt! ????#AtlétiValencia pic.twitter.com/270f3PfwL6 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 24, 2021

Met nog twintig minuten te gaan lag het duel in een beslissende plooi. Na een leuke aanval legde Marcos Llorente de bal terug op invaller Angel Correa, die goed afrondde en de 1-3 tegen de touwen schoot.

Voor Atlético is het al de zevende opeenvolgende overwinning in La Liga. Bovendien is het team van trainer Diego Simeone al dertien wedstrijden op rij ongeslagen. Het telt nu 47 punten, dat zijn er zeven meer dan eerste achtervolger Real Madrid. Barcelona volgt al op tien punten.