Thibaut Courtois stopt penalty, maar Real Madrid gaat in eigen huis alsnog onderuit tegen Levante

Real Madrid heeft in de Spaanse titelstrijd opnieuw een duur puntenverlies geleden. De Koninklijke moest in eigen huis tegen Levante vrijwel de volledige wedstrijd met z’n tienen afwerken en ging in de slotfase nog kopje-onder. Thibaut Courtois stopte in de tweede helft wel een penalty, maar kon niet verhinderen dat Real Madrid tegen een vierde seizoensnederlaag aanliep.