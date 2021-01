FC Barcelona neemt revanche voor verloren Supercup-finale, Lionel Messi scoort pareltje tegen Athletic

FC Barcelona heeft zondag een zuinige zege geboekt tegen Athletic. Een revanche voor de verloren finale van de Supercup twee weken geleden, toen Lionel Messi voor het eerst in zijn carrière bij de blaugrana een rode kaart pakte. Ditmaal geen uitsluiting voor de Argentijn, wel een heerlijke treffer.

In de beginfase liet Messi een huizenhoge kans nog onbenut, maar na 20 minuten spelen eiste Messi de hoofdrol op. Met een quasi perfecte vrije trap verschalkte de Argentijn doelman Simón.

Maar kort na de rust hingen de bordjes weer gelijk. Raul Garcia gooide de bal blind voor doel, linksachter Jordi Alba klopt zijn eigen doelman.

De betere kansen waren nadien voor Athletic, maar aan één flits had Barcelona genoeg om de drie punten in Camp Nou te houden. Mingueza vond Griezmann, en de Fransman miste niet. De Catalanen pakken zo zonder te schitteren een 5e competitiezege op rij en hijst zich naast Real Madrid in de stand. Leider Atlético, dat eerder op de dag Cadiz opzij zette, heeft 10 punten bonus.