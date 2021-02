Barcelona wint in extremis bij Real Betis dankzij geweldig doelpunt van jonge aanvaller

Barcelona heeft op het nippertje een overwinning geboekt op bezoek bij Real Betis. De Catalanen leken af te stevenen op een gelijkspel, tot de jonge Portugese aanvaller Francisco Trincão in de 87ste minuut nog voor de winnende treffer zorgde. Barcelona komt met zijn zesde opeenvolgende zege naast grote rivaal Real Madrid op de tweede plek, maar blijft wel op grote achterstand van leider Atlético Madrid staan.

Barcelona had al na enkele minuten op voorsprong kunnen komen, maar Martin Braithwaite liet een grote kans liggen. Beide teams konden daarna amper echt gevaar creëren, maar kort voor de pauze werd er dan toch gescoord. Borja Iglesias trapte op aangeven van Emerson binnen en stuurde Betis met een voorsprong van 1-0 de rust in.

Na zo’n tien minuten in de tweede helft kreeg Juanmi een goede mogelijkheid om er 2-0 van te maken, maar hij liet de kans liggen. Barcelona-coach Koeman greep in en bracht onder meer Lionel Messi op het terrein. Betis kreeg het deksel op de neus toen Messi - die net twee minuten op het veld stond - de gelijkmaker onhoudbaar binnentrapte.

Betis-Barcelona 1-1. Video: Eleven Sports

Barcelona was plots ontketend, want plots kregen ook Dembele en Mingueza uitstekende kansen om te scoren. Dat deden ze niet, maar Victor Ruiz deed dat wel. Helaas voor hem in het verkeerde doel: de onfortuinlijke verdediger werkte de 1-2 voorbij zijn eigen keeper.

Betis-Barcelona 1-2. Video: Eleven Sports

Betis leek eraan voor de moeite, maar de club uit Sevilla vocht terug. Uitgerekend Victor Ruiz scoorde opnieuw luttele minuten na zijn eigen doelpunt. Dit keer was het wél in het doel van de tegenstander: hij zette het hoofd tegen een vrije trap van Fekir en klopte Marc-André Ter Stegen.

Barcelona leek daarmee op een 2-2 gelijkspel af te stevenen, maar in de slotfase werd het nog gered door de ingevallen Francisco Trincão. De 21-jarige Portugees vlamde de winnende treffer staalhard binnen in de linkerbovenhoek. Het was meteen ook zijn eerste doelpunt voor Barcelona, en wat voor één. Daarmee legde de jonge aanvaller ook de eindstand vast: 2-3.

GOLAZO | Trincão scoort z'n eerste doelpunt van het seizoen, en hoe! 😍#RealBetisBarça pic.twitter.com/d0imGgrLXw — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 7, 2021

Met zijn zesde opeenvolgende zege in de competitie komt Barcelona naast Real Madrid op de tweede plek. Beide teams hebben 43 punten. Dat zijn er 7 minder dan leider Atlético Madrid, dat twee wedstrijden minder heeft gespeeld.