Barcelona hakt Alavés in de pan, Lionel Messi tovert twee geweldige doelpunten uit de hoge hoed

Barcelona heeft op de 22ste speeldag van La Liga geen grote problemen gekend met Deportivo Alavés. De Catalanen wonnen in eigen huis makkelijk met 5-1. Lionel Messi scoorde twee fraaie doelpunten, ook de 21-jarige Francisco Trincão schitterde met twee goals.

Bij Barcelona begon Lionel Messi weer in de basis nadat hij vorig weekend op de bank startte. Stond eveneens in de basis: Ilaix Moriba, een 18-jarige middenvelder die zijn La Liga-debuut mocht maken. Moriba stelde alvast niet teleur. Na een halfuur spelen gaf hij de assist voor de 1-0 van Francisco Trincão, nog zo’n youngster.

barcelona 1-0. Video: Eleven Sports

Enkele minuten later scoorde Lionel Messi de 2-0, maar na tussenkomst van de VAR ging het feest niet door: buitenspel. Niet erg, dacht de kleine Argentijn. Op slag van rust toverde hij even en maakte hij er op schitterende wijze 2-0 van. Deze keer was het doelpunt wel geldig.

barcelona 2-0. Video: Eleven Sports

Barcelona kreeg na de pauze al snel een waarschuwing. Rioja maakte er net voor het uur 2-1 nadat debutant Moriba een slechte pass verstuurde. De wedstrijd was dus nog niet helemaal voorbij: plots leefde Alavés weer.

barcelona 2-1. Video: Eleven Sports

Ondanks de aansluitingstreffer kon Alavés nooit echt meer een vuist maken. Barcelona drukte meteen door en zowel Trincão als Antoine Griezmann misten een grote kans. Trincão maakte er met nog een dik kwartier te gaan uiteindelijk toch 3-1 van.

barcelona 3-1. Video: Eleven Sports

Meteen daarna was de wedstrijd helemaal gespeeld. Amper een minuut na de tweede treffer van Trincão maakte ook Messi zijn tweede van de avond, en opnieuw was het een parel van een afstandsschot.

barcelona 4-1. Video: Eleven Sports

En nog was Barcelona niet klaar, want er kwam nog een vijfde goal. Griezmann bediende Junior Firpo, die van dichtbij de 5-1 niet meer kon missen en zo de eindstand vastlegde.

barcelona 5-1. Video: Eleven Sports

Barcelona komt door de zege op een gedeelde tweede plek met Real Madrid. Beide teams hebben na 22 matchen 46 punten verzameld, maar Real Madrid komt zondag alweer in actie tegen Valencia. Leider Atlético Madrid heeft 8 punten meer en heeft een match minder gespeeld. Nummer vier Sevilla volgt op 1 punt van zowel Barcelona als Real Madrid.