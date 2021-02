Leider Atlético laat in Granada geen punten liggen, Yannick Carrasco keert terug na coronabesmetting

Yannick Carrasco verscheen aan de aftrap bij Atlético en pakte zo zijn eerste speelminuten sinds zijn herstel van een coronabesmetting

Alle doelpunten in Andalusië vielen na rust. Marcos Llorente opende na 63 minuten de score voor de Atléti, maar nauwelijks enkele minuten later zorgde Yangel Herrera voor de gelijkmaker. De Madrilenen kenden een lastige namiddag in Granada, dat dit seizoen tegen de verwachtingen in vlot meedraait in de subtop. Toch lieten ze zich niet op een misstap betrappen en een kwartier voor affluiten zorgde Angel Correa nog voor 1-2 winst.

Yannick Carrasco verscheen aan de aftrap bij Atlético en pakte zo zijn eerste speelminuten sinds zijn herstel van een coronabesmetting. Leider Atlético raast intussen maar voort in Spanje en heeft nu al een voorsprong van acht punten op de eerste achtervolger en dat is stadsgenoot Real. Atlético heeft bovendien nog een wedstrijd minder gespeeld.

In de Spaanse competitie zijn de Atléti nu al negen wedstrijden ongeslagen. De laatste nederlaag dateert van meer dan twee maanden geleden: medio december verloren ze de Madrileense derby met 2-0 uit bij Real.