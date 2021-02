Real Madrid rekent af met Valencia, onder meer dankzij mooie redding van Thibaut Courtois

Real Madrid heeft zondag vlotjes de maat genomen van Valencia. De Koninklijke won met 2-0 na goals van Benzema en Kroos en kon ook rekenen op een sterke Thibaut Courtois, die een prima redding uitvoerde. Eden Hazard ontbrak nog steeds door zijn blessure.

De wedstrijd kantelde al vrij snel in het voordeel van Real Madrid. Na zo’n 12 minuten trok De Koninklijke via een counter ten aanval. Benzema was het eindstation, en de Fransman werkte het leer met een haarfijn schot langs Domenech: 1-0.

Benzema 1-0. Video: Eleven Sports

Na de openingstreffer hield Real Madrid de partij goed in handen. Vlak voor de pauze zorgde Kroos voor het tweede doelpunt van de dag: zo kon Real met een dubbele voorsprong de kleedkamer in.

Kroos 2-0. Video: Eleven Sports

In de tweede helft kwamen er geen doelpunten meer, al moest Thibaut Courtois wel een prima redding uit de handschoenen schudden op een poging van Maximiliano Gomez. Even later zorgde Ferland Mendy voor de 3-0, maar na een VAR-tussenkomst werd die goal afgekeurd wegens buitenspel. Het bleef 2-0 tot het eind.

Real Madrid is in het klassement nu weer alleen tweede. Het staat 5 punten achter stadsgenoot Atlético Madrid, dat wel twee wedstrijden minder heeft gespeeld. Barcelona, dat één wedstrijd minder heeft gespeeld, is derde met drie punten minder. Valencia is pas twaalfde.