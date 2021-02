Real Madrid nadert tot op drie punten van leider Atlético, maar mag sterke Thibaut Courtois opnieuw danken

Real Madrid doet weer helemaal mee in de Spaanse titelstrijd. De Koninklijke boekte een vierde competitiezege op rij en nadert daarmee tot op drie punten van leider Atlético. Tegen Real Valladolid liep het echter niet van een leien dakje: Casemiro zorgde voor het enige doelpunt van de avond en Thibaut Courtois had heel wat werk, maar de Rode Duivel slaagde er wel in om de nul te houden.

LEES OOK.Atlético Madrid kan voor tweede keer in 72 uur niet winnen tegen Levante na discutabele slotfase

Na amper zeven minuten had Valladolid altijd op voorsprong moeten komen, maar Courtois schudde een dubbele redding uit de handschoenen. Real Madrid was meteen gewaarschuwd. Daarna kwamen de bezoekers wel beter in de match. Mariano opende op het halfuur de score, maar door buitenspel ging het Madrileense feest niet door.

Real save Courtois. Video: Het Belang van Limburg

Vroeg in de tweede helft moest Courtois alweer redding brengen. Na een slechte terugspeelbal van Mendy kon Orellana de 1-0 bijna niet meer missen, maar de doelman van de Rode Duivels behoedde Real Madrid alweer voor een achterstand.

⛔️ | Thibaut Courtois moet opnieuw redding brengen na een vreselijke terugspeelbal van Mendy! 😱#RealValladolidRealMadrid pic.twitter.com/RE2QTHIpdz — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 20, 2021

Tien minuten later was het aan de overzijde wel raak toen Kroos een vrije trap voor doel bracht. Varane kon er net niet bij, maar Casemiro slaagde er wel in om zijn hoofd tegen het leer te brengen. De 0-1 stond op het bord, en dat bleek meteen ook de eindstand.

Real 0-1. Video: Het Belang van Limburg

Door de verrassende nederlaag van leider Atlético Madrid eerder op de dag komt Real Madrid tot op 3 punten van de grote stadsrivaal. Real heeft wel een wedstrijd meer gespeeld, maar de hoop op een nieuwe landstitel is ineens een pak groter geworden.