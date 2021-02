Atlético Madrid kan voor tweede keer in 72 uur niet winnen tegen Levante na discutabele slotfase

Atlético Madrid had de leiding in La Liga stevig in handen, maar plots ruiken achtervolgers Real Madrid, Barcelona en Sevilla nog een kansje op de titel. Atlético, dat zonder de geblesseerde Yannick Carrasco speelde, speelde woensdag al 1-1 gelijk tijdens hun inhaalwedstrijd tegen Levante. Zaterdag stonden de twee ploegen opnieuw tegenover elkaar en ging Atlético zowaar met 0-2 de boot in. Dat gebeurde wel na een bijzondere slotfase waar Atlético een penalty kon krijgen, maar Levante op de counter nog de score verdubbelde.

LEES OOK.Real Madrid nadert tot op drie punten van leider Atlético, maar mag sterke Thibaut Courtois opnieuw danken

Net zoals afgelopen woensdag kwam Atlético op achterstand tegen Levante. Na een weinig spannend eerste halfuur kreeg José Morales plots een kans om te scoren. De 33-jarige vleugelspeler liet de kans niet liggen en maakte er prompt 0-1 van.

Ook na de openingstreffer kwam Atlético niet in het stuk voor. Pas na een klein uur spelen toonde de leider van La Liga eindelijk een teken van leven toen Suarez de bal op de paal ramde; drie minuten later werd de gelijkmaker afgekeurd voor buitenspel. Plots leek Atlético gelanceerd, want Levante-keeper Cardenas moest even later ook João Felix van een doelpunt houden.

In het absolute slot kreeg Atlético nog twee ultieme kansen via Lemar en Suarez, maar ook zij kwamen niet tot scoren. Op een corner diep in extra tijd kreeg de thuisploeg zelfs nog helemaal het deksel op de neus. De mee naar voren opgerukte Oblak leek geduwd te worden, maar de ref floot niet. Na een zeer slechte pass van Llorente kreeg De Frutos de bal zomaar in de voeten. Aangezien Oblak nog niet teruggekeerd was, kon De Frutos van ver de 0-2 binnentrappen.

?? | Doelman Jan Oblak trok mee ten strijde in het slot van de wedstrijd, maar Levante profiteerde van de situatie met een snelle counter! ??#AtletiLevante pic.twitter.com/mOfHjH4WuP — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 20, 2021

Voor Atlético Madrid is het de eerste competitienederlaag sinds de Madrileense derby op 12 december vorig jaar, toen Real met 2-0 won. Na de 1 op 6 tegen Levante is Atlético weliswaar nog steeds leider met 55 punten, maar Real Madrid heeft nu 52 punten en heeft de stadsgenoot dus in het vizier. Real Madrid heeft wel een wedstrijd meer gespeeld. Barcelona en Sevilla hebben 46 en 45 punten, maar hebben wel een match minder gespeeld dan Atlético en twee minder dan Real.