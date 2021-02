FC Barcelona blijft dankzij Ousmane Dembélé en Lionel Messi druk zetten op leider Atletico Madrid

Ousmane Dembélé en Lionel Messi hebben FC Barcelona een belangrijke zege bezorgd tegen Sevilla (0-2). Door de zege houden de Catalanen druk op leider Atletico Madrid.

Dembélé scoorde de 1-0, op aangeven van Messi, door doelman Bono te vloeren door de benen. Een verdiende voorsprong van de bezoekers, die op dat moment ook de beste ploeg van de partij waren.

Sevilla kwam beter uit de kleedkamer bij de tweede helft, maar kon vijf minuten later toch weer aftrappen na een goal van de tegenstander. De onvermijdelijke Messi zette een een-tweetje op met de tiener Ilaix Moriba en scoorde in twee tijden de 0-2. Barcelona eindigde zo een sterke reeks van zes overwinningen op rij voor Sevilla,die met 48 punten vierde blijven in La Liga. Barça klimt voorbij Real Madrid naar de tweede plaats met 53 punten, twee minder dan Atletico. De leiders hebben wel twee wedstrijden minder gespeeld dan de Catalanen.

Woensdag spelen de twee teams weer tegen elkaar in Camp Nou voor de Copa del Rey, waarbij Sevilla 0-2 voorstaat na het resultaat in de heenwedstrijd.