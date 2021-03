Real sleept dankzij Courtois punt uit de brand bij Atlético, Barcelona lachende derde

Real Madrid heeft op de valreep nog een punt gepakt op het veld van Atlético: 1-1. De Koninklijke leek lange tijd een vogel voor de kat, maar Thibaut Courtois verhinderde dat de thuisploeg verder kon uitlopen - onder meer met een save op de doorgebroken Yannick Carrasco - en Karim Benzema tikte twee minuten voor tijd de gelijkmaker binnen. Nummer twee Barcelona is de lachende derde en volgt op drie punten van leider Atlético.

Even de spierballen rollen. Atlético begon als leider aan de topper tegen Real en drukte de stadsrivaal meteen achteruit. Bij de eerste keer dat de Koninklijke echt even kon opschuiven, was het meteen prijs. Op zijn Atlético’s. Marcos Llorente, het snelle, behendige, spiegelbeeld van Yannick Carrasco op rechts, was een glijdende Nacho te snel af en speelde de bal op het juiste moment binnendoor. Luis Suarez leek oog in oog met Thibaut Courtois te lang te wachten, maar prikte uiteindelijk heel koud met de buitenkant van de voet in de verste hoek.

Real moest komen, maar was veel te steriel. Het ging niet vooruit. De verdedigers van Atlético hadden de tijd om rustig een keer of vier, vijf van links naar rechts te schuifelen vooraleer de bal echt eens in hun buurt kwam. Karim Benzema, net terug uit blessure, raakte amper wat. Een bal waar hij net niet aankon met zijn hoofd was het hoogtepunt van zijn eerste helft. De Spaanse kampioen was nog op zijn gevaarlijkst via de stilstaande fases van Toni Kroos.

Courtois houdt Carrasco van 2-0

Het verschil tussen de twee ploegen was nog het best te zien op de linkerflank. Bij Atlético stond daar Carrasco. Immer bedrijvig en dreigend met zijn sprints en dribbels. Net na rust pikte hij dramatisch uitverdedigen van Raphaël Varane op en kwam hij via een één-tweetje met Suarez alleen voor Courtois. Carrasco trapte hard, maar zijn collega-Rode Duivel was snel uit doel gekomen en bracht redding met zijn lichaam. Enkele minuten later was onze nationale nummer één ook nog twee keer alert op pogingen van Suarez.

Op links bij Real had Eden Hazard moeten staan, maar nadat duidelijk was geraakt dat hij een terugslag kende in zijn revalidatie, moest Zidane het doen met youngster Marcos Asensio. Op het uur werd hij onzichtbaar vervangen door Vinicius, een wissel van iemand die twee goals heeft dit seizoen voor iemand die toch al drie keer raak trof. Tegelijkertijd haalde Atlético Carrasco naar de kant voor Joao Felix, het Portugese wonderkind waar ze 125 miljoen voor betaalden en die toch alweer tien keer raak trof.

Toch sleepten de bezoekers nog een punt uit de brand. Met de 1-0 op het bord ging Atlético met elke minuut die voorbij tikte een metertje lager staan, tot ze met een man of negen in hun eigen zestien stonden. Zo kwam Real toch weer in de wedstrijd. Eerst hield Atlético-doelman Jan Oblak nog van de gelijkmaker met een dubbele redding, maar twee minuten voor tijd was het toch prijs. Benzema en Casemiro wurmden zich met een gelukje voorbij acht (!) samengetroepte spelers van Atlético. De Braziliaan bood de Fransman de 1-1 op een schoteltje aan.