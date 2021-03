Lionel Messi viert nieuw record in stijl met doelpuntenfestijn tegen Sociedad, Luis Suarez scoort jubileumgoal

In La Liga heeft Barcelona zondagavond gehakt gemaakt van Real Sociedad. De Catalanen gingen er met maar liefst 1-6 winnen. Lionel Messi trok al voor de 768ste keer een truitje aan van Barcelona - een nieuw clubrecord - en vierde dat met twee goals en een assist.

Het oude clubrecord was in handen van Xavi, maar met Messi’s 768ste wedstrijd hebben de Blaugrana nu een nieuwe recordhouder gevonden. De kleine Argentijn vierde alvast in stijl. Nadat Antoine Griezmann de openingstreffer maakte, gaf Messi de assist voor de 0-2 aan Sergino Dest.

?? | Leo Messi schenkt Sergino Dest zijn eerste doelpunt van het seizoen! ???#RealSociedadBarcelona pic.twitter.com/w77mcM4N78 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 21, 2021

Na de pauze scoorde Dest zowaar een tweede keer: de 20-jarige Amerikaan zorgde kort na de pauze voor de 0-3. Enkele minuten later achtte ook Messi het tijd om op het scorebord te komen. Dat deed hij met een lob: 0-4.

???????? | Leo Messi werkt de puike assist van Sergio Busquets in doel met een heerlijk lobje. ??#RealSociedadBarcelona pic.twitter.com/rHCw1VFcZJ — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 21, 2021

Barcelona was nog niet klaar. De 0-5 van Dembélé werd afgekeurd voor buitenspel, maar toen de Fransman enkele minuten later weer scoorde, telde het wel. Barrenetxea scoorde met een kwartier te gaan nog de eerredder voor Sociedad, Messi legde in de slotminuten de eindstand vast met zijn tweede van de avond: 1-6. Adnan Januzaj viel bij de verliezers na 61 minuten in.

Atlético wint met kleinste verschil

Barcelona heeft nu twee punten meer dan Real Madrid en nadert in de stand tot op vier punten van leider Atlético Madrid, dat eerder op de avond een krappe 1-0 zege geboekt tegen Alaves. Yannick Carrasco speelde de hele match bij de competitieleider. Luis Suarez maakte het 500e doelpunt in zijn carrière.

??? | Het 5??0??0??ste doelpunt van Luis Suárez is een feit! ????#AtletiAlaves pic.twitter.com/lsUyacUjam — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 21, 2021

Atlético-doelman Jan Oblak stopte in de 85e minuut een penalty, waardoor een derde draw op rij vermeden werd.