Ai, ai, Atlético Madrid: Spaanse leider gaat onderuit in topper, Barça en Real wrijven zich in de handen

De Spaanse titelstrijd zal de komende weken nog heel spannend worden. Leider Atlético Madrid verloor zondagavond de topper tegen Sevilla met 1-0, en dat is een nederlaag die hen heel duur kan te staan komen. Barcelona kan maandag tot op één punt naderen en ook Real Madrid staat nu plots dichtbij. Yannick Carrasco ontbrak bij Atlético Madrid door een schorsing,

Sevilla had al na amper acht minuten op voorsprong moeten komen toen het een penalty toegewezen kreeg, maar dat was buiten Atlético-goalie en hun penaltyspecialist Jan Oblak gerekend. Hij stopte de elfmeter van Lucas Ocampos. Een schrikmomentje voor Atlético, dat meteen daarna ook nog goed wegkwam bij een kopbal van Luuk De Jong. Het gevaar kwam daarna vooral van Sevilla, maar gescoord werd er niet in de eerste helft.

? | Jan Oblak en strafschoppen stoppen, name a more iconic duo. ???? #SevillaAtlético pic.twitter.com/ZHhRR5E42w — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 4, 2021

Met nog twintig minuten op de klok kwam Sevilla dan toch op voorsprong. Een fraaie voorzet van Jesus Navas belandde bij Marcos Acuna. Deze keer had Oblak geen verhaal: 1-0. Een gelijkmaker zou er niet meer komen.

?? | Marcos Acuna verschalkt Jan Oblak met een krachtige kopbal. ?? #SevillaAtlético pic.twitter.com/oj9dx9CsTm — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 4, 2021

Atlético Madrid blijft leider met 66 punten, maar Real Madrid blijft op drie punten achterstand staan. Barcelona heeft vier punten minder, maar speelt maandag nog tegen Real Valladolid. Zelfs Sevilla heeft nu met acht punten achterstand nog een waterkansje op de titel, al zal dat met nog negen speeldagen te gaan lastig worden.