Ophef in Spanje: spelers Valencia stappen van het veld na mogelijk racisme van tegenstander

De La Liga-wedstrijd tussen Cadiz en Valencia is zondagavond een tijdje stilgelegd na een mogelijk racistisch incident. Valencia-verdediger Mouctar Diakhaby zou racistische uitspraken naar het hoofd geslingerd gekregen hebben. De spelers van Valencia stapten bij wijze van protest van het veld af. Uiteindelijk werd de partij een tijdje later zonder Diakhaby hervat.

De wedstrijd was ongeveer een halfuur bezig toen het incident zich voordeed. Diakhaby kreeg het aan de stok met Juan Cala, die eerder in de match Cadiz op voorsprong had gebracht. Volgens Spaanse media zou Cala de woorden ‘negro de mierda’ (vrij vertaald: rotneger) naar Diakhaby geroepen hebben. Wat er ook gezegd werd: de Fransman reageerde woest en ging Cala achterna terwijl het spel nog bezig was.

De twee spelers zetten hun ruzie verder aan de middellijn, waarna de scheidsrechter ingreep en het spel stillegde. De spelers van Valencia trokken kort daarna samen met hun getroffen ploegmakker de kleedkamer in. Een kwartier later werd de match zonder Diakhaby hervat, op dat moment stond het 1-1. Cala keerde wel terug, maar werd tijdens de rust alsnog gewisseld bij Cadiz.

Cadiz pakte uiteindelijk nog de zege na een doelpunt van Marcos Mauro in de slotfase: het werd 2-1. Valencia staat pas 12e in de rangschikking met 33 punten. Cadiz volgt een trede lager met een puntje minder.

Valencia heeft intussen op sociale media al gereageerd op het voorval. “We geven onze totale ondersteuning aan Mouctar Diakhaby. Het team is samengekomen en heeft beslist om terug te vechten voor onze club. Dat heeft Mouctar aan hen gevraagd. Het team wil racisme over de hele wereld stevig veroordelen. Nee tegen racisme”, staat er te lezen.

Foto: EPA-EFE