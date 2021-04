Yannick Carrasco helpt Atlético Madrid met eerste goal van 2021 mee aan gelijkspel tegen Real Betis

Atlético Madrid staat weer aan de leiding van La Liga. Het speelde zondagavond wel maar 1-1 gelijk tegen Real Betis. Yannick Carrasco was de doelpuntenmaker langs Madrileense kant. Voor Carrasco was het zijn eerste doelpunt sinds zijn goal in de Champions League-wedstrijd tegen RB Salzburg van december vorig jaar.

Carrasco opende al na vijf minuten de score. De Rode Duivel hoefde de bal voor een leeg doel maar binnen te tikken.

?? | Yannick Carrasco scoort zijn eerste goal in 2021! ?????? #BetisAtlético pic.twitter.com/q6CTXNK86W — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 11, 2021

Na twintig minuten hing Christian Tello de bordjes echter alweer in evenwicht. De voormalige speler van Barcelona werkte een voorzet in één tijd wondermooi in doel.

?? | Cristian Tello doet het zo simpel lijken. ???? #BetisAtlético pic.twitter.com/xfk3Mlt9L2 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 11, 2021

Daarna werd er niet meer gescoord, waardoor Atlético nalaat verder uit te lopen op Real Madrid. Carrasco en co tellen namelijk 67 punten, stadsgenoot Real 66. Barcelona volgt dan weer op twee stuks van leider Atlético. Of hoe de Spaanse titelstrijd dit jaar ongemeen spannend is.