Real Madrid wint spannende Clasico en doet weer helemaal mee voor de titel, FC Barcelona komt in het slot net tekort

Real Madrid heeft op de dertigste speeldag van La Liga FC Barcelona met 2-1 geklopt. Los Galacticos speelden een uitstekende eerste helft, de tweede helft was voor Barça, maar uiteindelijk kwamen de Catalanen niet meer tot een gelijkmaker. Door de overwinning komt Real Madrid op gelijke hoogte met Atlético Madrid, dat nog een wedstrijd minder gespeeld heeft.

Wel Thibaut Courtois maar geen Eden Hazard bij Real Madrid ondanks verschillende trainingen deze week, maar verrassend: ook geen Marco Asensio bij de Madrilenen. Vinicius Junior en Federico Valverde kregen hun kans van coach Zinédine Zidane. Bij FC Barcelona stond opnieuw de driemansverdediging van de 3-4-2-1: dit keer met Oscar Mingueza, Oscar Lenglet en Ronald Araujo. Voorin viel de afwezigheid van Antoine Griezmann op: Pedri kreeg als rechtsbuiten de voorkeur op de Franse spits, die deze week papa werd.

Barcelona begon het beste aan de wedstrijd, maar Real Madrid prikte op het kwartier messcherp terug. Karim Benzema verwerkte een voorzet met een magistraal hakje voorbij een verbouwereerde Ter Stegen. De Franse spits liep al voorbij de paal en maakte door de benen van verdediger Araujo alsnog de hoek naar de korte hoek. De dummy van nog Luka Modric - nog zo’n veteraan - in de voorbereiding maakte het nog mooier.

Barça moest in het offensief, maar kwam bedrogen uit. Toni Kroos legde aan voor een vrijschop, trapte op de rug van Sergino Dest en zo vloog de bal via het hoofd van een verraste Jordi Alba in doel.

Real counterde erop los, Barcelona stond te verdedigen op lemen voeten. Valverde ramde op de paal, Ter Stegen redde de rebound. Lionel Messi was bijna onzichtbaar, maar lukte bijna een goal vanuit het niets. Courtois doemde echter pijlsnel op en maakte zich breed, waardoor de Argentijn op de doelman trapte. Daarna scoorde de Vlo nog bijna een olympisch doelpunt, maar de hoekschop belandde op de dwarsligger. Na de rust kwam Antoine Griezmann voor Dest, waardoor Mingueza rechtsachter werd.

Vertrouwen

Het werd een succes, want op het uur viel de aansluitingstreffer via diezelfde Mingueza. Zijn tweede doelpunt van het seizoen voor de verdediger. Courtois kwam nadien weer goed tussen op een gevaarlijke voorzet van Alba, maar je voelde dat Barcelona vertrouwen tankte.

Vinicius vond met zijn laatste krachten een sprintje richting Ter Stegen, maar de Braziliaan was te altruïstisch en wilde tevergeefs Benzema aanspelen. Kroos kreeg een bal in de zestien op de kruin, maar miste volledig. Zidane verraste door plots Benzema, Vinicius én Kroos naar de kant te halen. Dat leidde tot iets minder druk van Real Madrid, tot Mendy een weggehaalde bal achtervolgde met invaller Braithwaite bij zich. De verdediger haakte de aanvaller, maar de bal ging niet op de stip.

Casemiro verloor in het slot zijn cool met twee lelijke tackles en pakte kort na elkaar twee keer geel. In het absolute slot trapte Moriba op de lat, de rebound geraakte nog tot bij doelman Ter Stegen, maar die kon niet meer scoren.