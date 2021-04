Lionel Messi houdt Barcelona in het spoor van Atlético en Real Madrid na zege tegen Getafe

Barcelona heeft donderdag geen steek laten vallen op de 31e speeldag in La Liga. Lionel Messi, goed voor twee doelpunten, en co. versloegen Getafe met 5-2. Barça blijft zo in het spoor van Atlético en Real Madrid.

De thuisploeg kwam in de achtste minuut op voorsprong via Messi, die de buitenspelval ontglipte en Getafe-doelman Soria te grazen nam.

🤤 | De visie van Sergio Busquets. De afwerking van Leo Messi. 🐐 #BarçaGetafe pic.twitter.com/v1TLbgm7fk — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 22, 2021

Vier minuten later verschalkte Clément Lenglet echter zijn eigen doelman: 1-1. Nog voor de rust stelde Barcelona orde op zaken. Sofian Chakla maakte ook een owngoal in de 28e minuut. Opnieuw Messi zorgde voor de 3-1 ruststand. De Argentijnse ster trapte eerst op de paal, om vervolgens in de herneming binnen te duwen. Hij maakte zo al 25 competitiedoelpunten dit seizoen.

🇦🇷 | Leo Messi maakt z’n tweede van de avond na een een-tweetje met de paal. 🎯 #BarçaGetafe pic.twitter.com/t5MgPxCMTT — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 22, 2021

Twintig minuten ver in de tweede helft ging Barcelona-verdediger Araujo op de voet van Unal staan in het strafschopgebied. Op aangeven van de VAR volgde een penalty, die de Turk zelf omzette: 3-2 en opnieuw oppassen geblazen voor Barcelona. In de 87e minuut kon Araujo zich van zijn schuldgevoelens ontdoen, hij kopte een hoekschop van Messi binnen. Antoine Griezmann trapte nog een penalty tegen de netten, goed voor de 5-2.

🇺🇾 | Ronald Araújo maakt z’n penaltyfout goed op aangeven van Leo Messi! 💪 #BarçaGetafe pic.twitter.com/P3w365CIKN — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 22, 2021

In de stand is Barcelona derde met 68 punten, op twee punten van Real Madrid en op vijf punten van koploper Atlético Madrid. Het team van Ronald Koeman heeft echter een match minder gespeeld. Sevilla is vierde met 67 punten.