Chaos in La Liga: ref fluit te vroeg af in Sevilla-Granada en roept spelers terug uit kleedkamer

De competitiematch tussen Sevilla en Granada kende zondagavond een bizar slot. Scheidsrechter Ricardo De Burgos Bengoetxea floot voor het einde van de wedstrijd, maar na protest van de spelers van Granada vroeg hij beide ploegen opnieuw op het veld te komen omdat hij een minuut te vroeg had afgefloten. Enkele spelers van Sevilla zaten echter al in hun kleedkamer.

Na het laatste fluitsignaal kwamen verschillende spelers van Granada hun beklag doen bij de ref omdat er nog een minuut blessuretijd restte. Na enkele minuten besliste de scheidsrechter dan toch om de 22 spelers te laten terugkeren op het veld om de resterende minuut te volmaken. Verschillende spelers van Sevilla hadden op dat moment echter al hun shirts en scheenbeschermers uitgedaan, enkelen zaten zelfs al in de kleedkamer.

Uiteindelijk veranderde er niets meer aan de score, die bleef 2-1 in het voordeel van Sevilla. Ivan Rakitic (16.) bracht de thuisploeg op voorsprong vanaf de strafschopstip, Lucas Ocampos (53.) zorgde vroeg in de tweede helft voor de 2-0. Granada scoorde de 2-1 pas in de 90e minuut, Roberto Soldado zette een penalty om.

Na de zege is Sevilla met 70 punten vierde in de stand, op één punt van Real Madrid en Barcelona en op drie punten van leider Atlético Madrid. Barça en Atlético hebben wel een match minder gespeeld.