Thibaut Courtois keept opnieuw zeer sterke match, maar Real Madrid verliest terrein op leider Atlético na flauw gelijkspel

Real Madrid won vorige week nog de Clasico tegen Barcelona, maar die bonus dreigt het nu al grotendeels kwijt te spelen. De Koninklijke kwam op het veld van Getafe niet verder dan een slappe 0-0 en verliest zo terrein op leider en stadsrivaal Atlético. Barcelona krijgt bovendien de kans om weer over Real te springen.

Dat Real Madrid de nul hield op bezoek bij nummer vijftien Getafe, daar mocht het opnieuw Thibaut Courtois voor danken. De doelman van de Rode Duivels verkeert al een tijdje in geweldige vorm en schudde ook zondagavond weer enkele schitterende reddingen uit de mouwen. Getafe trof voor de rust ook de paal.

Real Madrid kon daar zelf ook enkele goede kansen tegenover plaatsen in de eerste helft, vooral via Mariano Diaz. Die opende na 10 minuten de score, maar zag zijn treffer afgekeurd worden wegens buitenspel. Diaz zag ook nog een bal van de lijn gered worden. Vinicius stuitte dan weer op Getafe-doelman David Soria.

In de tweede helft was er minder te beleven in het Coliseum Alfonso Perez. De beste mogelijkheden waren zowaar voor Getafe, maar Thibaut Courtois hield zijn netten schoon. De eindstand was dezelfde als die bij de aftrap: 0-0.

Voor Real Madrid is het gelijkspel een tegenvaller. Stadsgenoot Atlético won eerder op de dag immers overtuigend van rode lantaarn Eibar en heeft met nog 7 wedstrijden te gaan een voorsprong van 3 punten. Real blijft voorlopig tweede met 2 punten meer dan Barcelona, dat wel een match minder heeft gespeeld.