Wervelende Yannick Carrasco scoort en laat scoren, Atlético Madrid zet Real en Barcelona onder druk met ruime zege

Atlético Madrid liet de laatste weken aardig wat van zijn pluimen in de Spaanse titelstrijd, maar lijkt net op tijd de rug te rechten. Kind van de rekening in La Liga was zondag Eibar, dat een 5-0 pandoering om de oren kreeg.

Atlético-Eibar was een duel tussen de koploper en de hekkensluiter. Eibar leek de rust zonder kleerscheuren te halen, maar kreeg finaal alsnog een dubbele opdoffer te verwerken: Angel Correa (42. en 44.) zorgde ervoor dat Los Colchoneros met een comfortabele 2-0 de kleedkamers konden gaan opzoeken. Bij de 2-0 en de 5-0 was Yannick Carrasco de assistgever van dienst.

Net na de pauze deelde Carrasco (49.) eigenhandig in de feestvreugde door de 3-0 tegen de netten te prikken. Marcos Llorente (53.) strooide enkele minuten later nog wat meer zout in de wonde. Een kwartier later plaatste opnieuw Llorente (68.) de snoeiharde forfaitcijfers op het bord.

Eerder op zondag deed Sociedad, met Adnan Januzaj het laatste kwartier tussen de lijnen, een slechte zaak met het oog op Europees voetbal door met 1-2 te verliezen van Sevilla. Later op zondag komt ook Real Madrid nog in actie (21u). De Koninklijke gaat met een waslijst aan geblesseerden op bezoek bij buur Getafe.