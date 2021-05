Vinnige Eden Hazard viert eerste basisplaats in drie maanden met broodnodige overwinning met Real Madrid

Real Madrid heeft zaterdagavond een broodnodige thuiszege geboekt tegen Osasuna. Het won met 2-0 na goals van Militão en Casemiro. Maar minstens zo belangrijk als de overwinning was de eerste basisplaats van Eden Hazard in meer dan drie maanden. De Rode Duivel speelde een puike wedstrijd, liet zich opmerken met een leuk hakje en werd uiteindelijk halverwege de tweede helft naar de kant gehaald. Door de overwinning nadert Real weer tot op twee punten van stadsgenoot Atlético.

Eden Hazard, die niet op zijn gebruikelijke linkerflank (daar stond Vinicius) maar achter diepe spits Benzame postvatte, liet zich al na drie minuten opmerken met een schot dat over doel vloog. Real was na het doelpuntloze gelijkspel van vorige week tegen Real Betis wel van plan om vanavond de nodige goals te maken en zo de drie punten thuis te houden. Zo probeerde ook Marco Asensio het op het kwartier eens, maar ook zijn poging waaide hoog over.

Halfweg de eerste helft moest Thibaut Courtois voor het eerst in actie komen en hij deed dat met succes. Even later liet die andere Rode Duivel, Eden Hazard, zich weer opmerken. Na een voorzet kwam hij alleen voor doel, maar Osasuna-doelman Sergio Herrera pakte uit met een puike redding. Real zette stevig druk en zocht uitdrukkelijk naar een doelpunt. Maar de uitploeg kon op een prima doelman rekenen, want even later moest Herrera een kopbal van Éder Militão op de lijn stoppen. In de tussentijd liet Hazard zich opmerken met een leuk hakje.

Op slag van rust was het wel Osasuna dat via Avila tot scoren kwam, maar de spits kopte het leer vanuit buitenspel voorbij Courtois. Real kon zo opgelucht ademhalen voordat het de kleedkamer introk. De Koninklijke - Hazard incluis - speelde wel een goede eerste helft, maar scoren lukte niet.

Derde keer, goede keer

Na tien minuten spelen in de tweede helft dreigde Real opnieuw via Militão, maar hij besloot op redelijk acrobatische manier naast doel. Na 71 minuten kwam er vervolgens een einde aan de eerste basisplaats van Eden Hazard. Coach Zinédine Zidane haalde hem naar de kant voor Isco. Mede onder zijn impuls was het bij het ingaan van het slotkwartier dan toch prijs voor Real. Na een corner kopte Militão het leer bij zijn derde doelpoging tegen de touwen.

Vier minuten later scoorde Casemiro de bevrijdende 2-0. Karim Benzema sneed naar binnen en gaf een subtiele pass, waarna Casemiro de bal onbedoeld in doel devieerde. Na het gelijkspel van vorige week tegen Real Betis knoopt de Koninklijke nu dus weer aan met de overwinning. Een belangrijke, want zo naderen ze terug tot op twee punten van leider Atlético, dat eerder op de dag ook zijn wedstrijd won. Barcelona volgt op drie punten van Real en komt zondag nog in actie tegen Valencia.