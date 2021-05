Real Madrid met invaller Eden Hazard pakt in topper tegen Sevilla in extremis nog een punt dankzij late goal

Real Madrid heeft zondagavond thuis 2-2 gelijkgespeeld tegen Sevilla. In de 94ste minuut kwam Real in extremis nog langszij nadat een schot van Toni Kroos via Eden Hazard in doel belandde. Het doelpunt kwam echter op naam van Sevilla-verdediger Diego Carlos. Door het gelijkspel klimt De Koninklijke naar de tweede plaats in La Liga. Het telt nu samen met Barcelona 75 punten, dat zijn er twee minder dan stadsgenoot Atlético. Sevilla is met 71 punten zo goed als uitgeteld voor de landstitel.

Na elf minuten leek Karim Benzema Real Madrid op voorsprong te brengen. Na een voorzet op maat van Odriozola kopte de Franse spits het leer onhoudbaar voorbij Sevilla-doelman Bounou. Alleen had de VAR buitenspel gezien van assistgever Odriozola. Geen vroege voorsprong voor Real.

Tien minuten later viel de goal echter aan de overkant. Na een vrije trap kwam de bal bij Ivan Rakitic. De Kroaat kopte de bal goed door richting Fernando, die op zijn beurt Thibaut Courtois geen kans liet.

???? | Fernando werkt als een volleerde spits af! ?? #RealMadridSevillaFC pic.twitter.com/3mvJOOBV6F — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 9, 2021

Even daarna probeerde Casemiro het voor Real, maar zijn schot was te zwak. Ook Karim Benzema probeerde het vanuit een quasi onmogelijk hoek, maar Bounou moest zijn schot toch nog pareren. Een 0-1 ruststand in het voordeel van de bezoekers was hierdoor een feit. Real zou na rust uit een ander vaatje moeten tappen om nog een rol te spelen in de Spaanse titelstrijd.

Na rust was het opnieuw maar zus en zo bij Real. Pas op het uur kon De Koninklijke voor het eerst weer dreigen, opnieuw via Casemiro. Een paar minuten later had Real dé mogelijkheid op de 1-1, maar Vinicius, die de bal maar hoefde binnen te duwen, deed het leer naast doel belanden.

Een fractie later was het dan eindelijk toch prijs. De net ingevallen Marco Asensio scoorde de gelijkmaker op aangeven van Toni Kroos. Eden Hazard vertoefde dan nog steeds op de bank.

1??-1?? | Marco Asensio scoort één minuut na zijn invalbeurt al de gelijkmaker! ???? #RealMadridSevillaFC pic.twitter.com/PiSwfkaBDj — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 9, 2021

Even later ging Real in een minuut tijd van de hemel naar de hel. Nadat De Koninklijke eerst een penalty had gekregen omdat Bounou Benzema neerhaalde in de zestien, ging de bal even later na een tussenkomst van de VAR aan de overkant op de stip.

De VAR had voor de fout op Benzema immers hands gezien van Éder Militão. Een dubieuze strafschop, omdat Militão de bal eerst op de schouder kreeg en deze vervolgens tegen zijn arm belandde. Ivan Rakitic, ex-Barcelona nota bene, trok zich van alle heisa niets aan en schoot Sevilla op voorsprong. Een mokerslag voor Real.

VAR | Benzema gaat neer na contact met Bono, maar de scheidsrechter legt de bal aan de andere kant op de stip wegens handspel. ???? #RealMadridSevillaFC pic.twitter.com/yjTz3O5sCe — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 9, 2021

Zinédine Zidane besliste dan maar om Eden Hazard in de strijd te gooien. Lang leek de match nog op een nederlaag uit te monden, totdat Hazard twee minuten voor tijd de gelijkmaker lukte. De Rode Duivel zorgde namelijk dat een schot van Toni Kroos in doel verdween. Het doelpunt kreeg hij echter niet toegekend. Dat kwam op naam van Sevilla-verdediger Diego Carlos.