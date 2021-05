Real Madrid, met Eden Hazard als invaller, wint makkelijk bij Granada en blijft in de titelstrijd

Real Madrid heeft donderdagavond in La Liga met ruime 1-4 cijfers de maat genomen van Granada. Thibaut Courtois stond bij de Koninklijke de hele match tussen de palen, Eden Hazard viel na een uur in en gaf nog een assist. In de tussenstand komt Real terug op de tweede plaats, op twee punten van koploper Atlético Madrid dat woensdag dankzij een goal van Yannick Carrasco met 2-1 won van Real Sociedad.

De Madrilenen kwamen na zeventien minuten op voorsprong na schot vanuit een scherpe hoek van Modric. Real was baas en een minuut in de toegevoegde tijd van de eerste helft trapte Rodrygo na een solo overhoeks raak, 0-2.

Granada kon twintig minuten voor tijd milderen dankzij een treffer van Molina, maar dan zette Real nog even de motor aan en was het boeken toe. Odriozola (75.) knalde, na een teruglegger van Hazard, de 1-3 binnen. Benzema (76.) legde na een blunder in de Andalusische defensie de eindstand vast op 1-4.