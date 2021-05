Atlético Madrid en Yannick Carrasco kronen zich tot Spaans kampioen, comeback van Real Madrid leidt tot niets

Ze stonden er heel goed voor halverwege het seizoen, maakten het nadien toch nog spannend met een mindere reeks, maar op de slotspeeldag is het Atlético Madrid dan toch gelukt. Yannick Carrasco en co hebben zich tot kampioen van Spanje gekroond. Een 1-2-zege op bezoek bij Real Valladolid volstond, Carrasco gaf de belangrijke assist voor de gelijkmaker. Real Madrid moest hoe dan ook hopen op een misstap van de stadsgenoot om de titel te kunnen pakken. De Koninklijke won zelf nog van Villarreal met 2-1 na twee late goals.

Atlético Madrid had zijn lot volledig in eigen handen, maar een moeilijke verplaatsing naar Real Valladolid had altijd nog roet in het eten kunnen gooien. Valladolid stond weliswaar pas voorlaatste, maar had op de slotspeeldag wel nog een kansje om zich te verzekeren van het behoud. Gevaarlijk dus.

Dat Atlético geen makkelijke avond tegemoet ging, bleek al snel. Oscar Plano, nota bene een ex-jeugdspeler van Real Madrid, zette na een dik kwartier spelen Valladolid op voorsprong. De thuisploeg hield die ook vast tot de rust. Bezorgde gezichten bij Atlético en werk aan de winkel voor hun energieke coach Diego Simeone.

?? | Valladolid komt op voorsprong na de perfecte counter! ?? #RealValladolidAtleti pic.twitter.com/3GMPEwwcZR — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 22, 2021

Na de pauze veerde Atlético recht. Yannick Carrasco gaf kort voor het uur een assist aan Angel Correa, die met een schitterende actie de gelijkmaker op het scorebord zette.

?? | Ángel Correa maakt met een knappe individuele actie gelijk! ?? #RealValladolidAtleti pic.twitter.com/HVypPZdsJU — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 22, 2021

Tien minuten later was het hek helemaan van de dam. Na een blunder van Valladolid kon Luis Suarez zomer op wandel. De ervaren Uruguayaan nam het geschenkje met plezier aan: 1-2. Boeken toe voor Valladolid, dat daarna nooit echt meer kon dreigen. Carrasco kreeg nog een prima kans op de 1-3, maar schoot hoog over.

1??-2?? | Luis Suárez neemt het cadeautje van Valladolid met plezier aan! ?? #RealMadridVillarreal pic.twitter.com/0dREpMQUHf — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 22, 2021

Voor het klassement maakte de misser van Carrasco niks meer uit: de elfde landstitel voor Atlético Madrid is een feit. De laatste keer dat hen dat lukte, was in het seizoen 2013-2014. Met de overwinning veroordeelde Atlético ook thuisploeg Valladolid tot degradatie naar de Segunda Division.

?? | Daar is het laatste fluitsignaal: Atlético is kampioen van Spanje! ?? #RealValladolidAtleti pic.twitter.com/UYSbJaVZXp — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 22, 2021

Real Madrid maakt nog geweldige comeback

Real Madrid moest vooraf hoe dan ook hopen op een misstap van stadsgenoot Atlético om nog landskampioen te kunnen worden. Dat zat er dus niet in, en De Koninklijke - zonder Eden Hazard - ging ei zo na ook zelf de boot in. Het bezoekende Villarreal kwam immers via de 18-jarige Yeremi Pino op voorsprong na 20 minuten spelen.

?? | Twee minuten na Atlético, komt Real Madrid ook op achterstand! ?? #RealMadridVillarreal pic.twitter.com/IPWbwXW9Fh — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 22, 2021

Voor Real Madrid begon na de openingstreffer een lange achtervolging. Kort voor het uur kwam de gelijkmaker er, maar na tussenkomst van de VAR werd de goal van Karim Benzema afgekeurd wegens buitenspel. Villarreal leek op weg naar winst, tot Benzema opnieuw raak trof in de 87ste minuut. Deze fraaie goal wel: 1-1.

?? | Karim Benzema sloot zijn seizoen af met een krul in de winkelhaak! ?? #RealMadridVillareal pic.twitter.com/EWQ8VstpoM — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 22, 2021

Real Madrid zette in de slotminuten nog alles op alles en slaagde er op die manier zowaar nog in om de zege binnen te slepen. In de 92ste minuut bleek Benzema andermaal van goudwaarde: deze keer gaf hij een assist aan Luka Modric, die de winnende 2-1 scoorde. De landstitel zat er echter niet meer in.

In het klassement eindigt Real Madrid met 84 punten: dat zijn er 2 minder dan Atlético. Het is bovendien de eerste keer sinds het seizoen 2009-2010 dat Real Madrid het seizoen afsluit zonder prijzen.

Griezmann schenkt Barcelona late zege

Achter de twee Madrileense clubs heeft Barcelona zich verzekerd van de derde plaats. Tegen rode lantaarn Eibar ging dat echter niet van harte. Het had een klasseflits van Antoine Griezmann in de slotfase nodig om met 0-1 te winnen.