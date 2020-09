Invaller Alexis Saelemaekers mag vieren met AC Milan dankzij twee goals van Zlatan Ibrahimovic

Milan heeft op de openingsspeeldag van de Serie A Bologna met 2-0 opzijgezet dankzij twee treffers van Zlatan Ibrahimovic. Bij de Milanezen mocht Alexis Saelemaekers bij de rust invallen.

Aardig wat oude bekenden uit de Jupiler Pro League bij Milan-Bologna: Alexis Saelemaekers (ex-Anderlecht) bij de thuisploeg, Takehiro Tomiyasu (ex-STVV) en Stefano Denswil (ex-Club Brugge) bij de bezoekers. Al was Tomiyasu de enige van dat drietal die ook in de basis begon. De Japanner had alle moeite van de wereld om Zlatan Ibrahimovic in bedwang te houden. Niet toevallig was het de Zweed die tien minuten voor rust het verschil maakte: tegen zijn kopbal had Bologna-doelman Lukasz Skorupski geen verhaal.

Aanvankelijk had Milan-coach Stefano Pioli de voorkeur gegeven aan Samu Castillejo op de flank, maar bij de rust mocht Saelemaekers hem toch aflossen. De Belgische belofte-international bood Zlatan meteen een prima kans aan op de 2-0, maar Skorupski kon de bal nog uit de hoek duwen. Even later was het toch prijs. Penalty voor Milan en Zlatan trapte de bal zuiver in de bovenhoek. De lange spits miste daarna nog een uitgelezen kans op zijn hattrick, maar de zege kwam niet meer in gevaar. In het slot werd de Nederlandse verdediger Mitchell Dijks nog uitgesloten bij Bologna na een tweede gele kaart.