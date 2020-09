Romelu Lukaku steekt alweer in bloedvorm: Rode Duivel loodste Inter naar nieuwe spektakelzege met twee doelpunten

Eden Hazard mag dan niet fit zijn voor de Rode Duivels, bondscoach Roberto Martinez zal voor het drieluik wel kunnen rekenen op een Romelu Lukaku in topvorm. Afgelopen weekend deed hij al de netten trillen tegen Fiorentina, woensdag was Benevento zijn slachtoffer. Lukaku trof twee keer raak in de 2-5-overwinning.

Inter droomt luidop van de Scudetto en investeerde flink deze zomer. Op de openingsspeeldag liep het wel bijna meteen mis tegen Fiorentina, maar dankzij twee late doelpunten won Inter alsnog met 4-3 dankzij onder meer een doelpunt van Lukaku.

Dan liep het tegen Benevento makkelijker voor de Nerazzurri. Welgeteld dertig seconden duurde het voor de netten al bol stonden. Rechterflankspeler Hakimi - een van die dure aankopen - zetten een één-twee op met Alexis Sanchez, vond Lukaku met een lage voorzet en de spits twijfelde niet: 0-1.

Met het halfuur in zicht schakelde Inter nog eens een versnelling hoger. Eerste tekende Gagliardini voor de 0-2, drie minuten later stond opnieuw Lukaku aan het kanon. Ditmaal kwam de lage voorzet van links, de Rode Duivel stond moederziel alleen en liet de thuisdoelman geen kans: 0-3 en boeken toe.

Het werden dolle minuten, want opnieuw vier minuten later was daar de reactie van Benevento. Caprari schoot zijn ploeg terug in de wedstrijd, even kreeg de promovendus weer hoop. Hoop die door Hakimi nog voor de rust de kop werd ingedrukt, de Marokkaan zette de 1-4 op het bord.

Na de pauze viel het even stil, Conte voerde rond het uur heel wat wissels door een haalde daarbij ook Lukaku naar de kant. Hij zag hoe zijn vervanger en maatje Lautaro Martinez de voorsprong nog wat verder uitdiepte. Caprari zette uiteindelijk de 2-5-eindstand op het bord.