Pirlo debuteert bij Juventus met klinkende zege

Juventus heeft het nieuwe seizoen in Italië ingezet met een klinkende 3-0 zege tege Sampdoria. Andrea Pirlo zat voor het eerst als hoofdcoach op de bank bij de Bianconeri. Er zaten een kleine duizend supporters in het stadion van de landskampioen. Tijdens de eerste speeldag van de Serie A worden voor het eerst sinds de coronabreak opnieuw een klein aantal supporters toegelaten.

De goals in Turijn kwamen van debutant Kulusevski (13.), die deze zomer overkwam van Atalanta dat hem vorig seizoen uitleende aan Parma, Bonucci (78.) en de onvermijdelijke Ronaldo (88.). Voor Ronaldo was het pas voor het eerst sinds 2014 dat hij op de eerste speeldag trefzeker was. Belofteninternational Daouda Peeters zat niet in de selectie bij Juve.

Juventus won al voor de negende keer in tien seizoenen haar eerste wedstrijd van het seizoen.