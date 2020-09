Onwaarschijnlijk: Inter buigt achterstand in twee minuten nog helemaal om, onder meer dankzij Romelu Lukaku

Inter heeft in zijn eerste wedstrijd van het nieuwe Serie A-seizoen meteen voor een pak spektakel gekocht. De Milanezen keken tegen een 2-3 achterstand aan tegen Fiorentina, maar dankzij onder meer een goal van Romelu Lukaku werd het nog 4-3.

Inter was al na amper drie minuten op achterstand gekomen na een goal van Kouame, maar op slag van rust maakte Lautaro Martinez de gelijkmaker. De twee teams gingen dus met een 1-1 tussenstand de kleedkamer in. De tweede helft leverde vervolgens spektakel op.

Inter kwam in de 52ste minuut op voorsprong na een zeer ongelukkig eigen doelpunt van Ceccherini. Fiorentina liet zich daardoor niet ontmoedigen, integendeel: vijf minuten later stond de 2-2 van Castrovili al op het scorebord en nog eens zes minuten later zorgde Chiesa zelfs voor de 2-3. Beide mannen scoorden op aangeven van Franck Ribéry.

?? | De 37-jarige Franck Ribéry strooit nog steeds met geweldige assists. ??????



°#InterFiorentina ???? pic.twitter.com/7uuDRb5DXO — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 26, 2020

Inter leek zo lange tijd op weg om meteen een thuisnederlaag te slikken in zijn eerste wedstrijd, maar dat was buiten Romelu Lukaku gerekend. In de 87ste minuut maakte de Rode Duivel er op aangeven van Hakimi 3-3 van. Inter stoomde meteen door en twee minuten later was het alweer raak: D’Ambrosio maakte de winnende treffer. De eindstand: 4-3.